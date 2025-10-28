Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Угрозы главы министерства обороны Бельгии Тео Франкена "стереть Москву с карты мира" совершенно ненормальны и способны ввергнуть континент в новую войну. Об этом высказались в посольстве РФ в стране.

Речь идет об интервью Франкена, которое он дал газете Morgen. В рамках беседы со СМИ министр поделился прогнозами российских ракетных ударов по Брюсселю.

"Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских ястребов <...> вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал", – сказано в телеграм-канале российского посольства.

Как подчеркнули в дипведомстве, европейская общественность должна понимать, что именно такого рода политики, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента.

"Будь на то его воля, он бы отправил сотни тысяч европейских солдат, чтобы поставить Россию на колени. Т. Франкен грезит и об экономическом удушении нашей страны. Ему даже привиделось, будто за последние сто лет Западу уже трижды удалось столкнуть Россию в пучину экономических проблем", – добавили дипломаты.

По мнению представителей посольства, таким образом министру обороны Бельгии приходится оправдываться за продолжающееся падение уровня жизни в своей стране, рост криминала и засилье нелегальных мигрантов. При этом он "смешит народ" признаниями о планах пережить атаку со стороны России с помощью "личных запасов консервов, свечей и фонариков".

Ранее СМИ сообщили, что страны Евросоюза готовятся атаковать Россию в рамках программы "Европейский щит", которая была предложена бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем. Таким образом журналисты объяснили воинственную риторику европейских генералов, призывающих противостоять "российской угрозе".

В свою очередь, Владимир Путин указывал, что тем, кто хотел заставить россиян страдать, "пора успокоиться". Он назвал чушью "мантру" европейских политиков о возможной войне с Россией. Кроме того, глава государства указал на готовность России ответить на любые стратегические угрозы.