Водитель выехал на пешеходную зону на Арбате

Очевидцы сняли на видео, как неизвестный заехал на автомобиле на пешеходную зону Арбата, остановился, включил музыку и достал алкоголь.

По словам москвичей, водитель был пьян. На место приехала полиция. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.