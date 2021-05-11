Очевидцы рассказали, как ученики убегали из школы в Казани, в которой произошла стрельба

12:59
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Очевидцы, которые во время стрельбы находились рядом со школой № 175 в Казани, рассказали Москве 24 о моменте происшествия, а также о том, как дети спасались из учреждения.
По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Альберт, специалист по ремонту обуви, работает прямо напротив школы. Он заявил, что во время ЧП слышал не только стрельбу, но и взрывы со стороны учебного заведения.
"Слышали взрывы и стрельбу в школе. Сейчас вокруг у школы стоят экстренные службы", – рассказал очевидец.
Артем (имя изменено. – Прим. ред.), который живет неподалеку от школы, рассказал, как дети спасались из здания во время ЧП.
Он также рассказал об обстановке в городе после ЧП.
"Все школы в советском районе закрыли. Люди испугались, все уезжают по загородным домам", – заявил Артем.
По подозрению в нападении на школу задержан 19-летний Ильназ Г. Следствие назначит ему психолого-психиатрическую экспертизу.
Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в школе в Казани.
"По факту нападения на гимназию № 175, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", – рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.
Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.
Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко
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