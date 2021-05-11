Следствие назначит психиатрическую экспертизу задержанному за нападение на школу в Казани

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Следствие назначит 19-летнему Ильназу Галявиеву, который задержан по подозрению в нападении на школу № 175 в Казани, психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Галявиеву будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для установления психологических особенностей и мотивов его действий. Известно, что после убийства учеников и учителей Галявиев собирался покончить с собой, но сотрудники правоохранительных органов задержали его и не дали этого сделать", – сказал собеседник агентства.

По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции.

Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Также власти опровергли информацию о том, что в еще одном учебном заведении города произошла стрельба.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

