Мужчина выехал на пешеходную зону на Арбате

Видео: Москва 24

На улице Арбат нетрезвый мужчина выехал на пешеходную зону. Об этом Москве 24 сообщил один из очевидцев.

Водитель заехал на участок, предназначенный для пешеходов, после чего включил музыку и начал распивать алкоголь.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС и наряд полиции.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники правоохранительных органов проводят с водителем беседу. Пострадавших нет.

Ранее автомобиль въехал в подземный пешеходный переход на юге Москвы. Водитель, предположительно, автомобиля каршеринга не справился с управлением.