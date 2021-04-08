Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:14

В Москве водителя лишили прав после публикации видео с нарушением ПДД

происшествия

Видео: ГУ МВД по Москве

Мужчина, записавший видео с ездой по встречной полосе, был задержан столичными полицейскими. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Ролик правоохранители обнаружили в одной из социальных сетей. На нем водитель Ford Focus создавал угрозу движению другого транспорта.

"В районе улицы Осташковской мужчина совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. При этом он осуществлял видеосъемку и выкладывал ее в социальную сеть", – говорится в сообщении.

В отношении нарушителя было составлено восемь административных материалов. Также его на год лишили права управлять транспортным средством.

Ранее водитель автомобиля Mercedes сбил шестилетнего ребенка, которой переходил проезжую часть вместе с бабушкой по пешеходному переходу.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать