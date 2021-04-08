В Москве водителя лишили прав после публикации видео с нарушением ПДД

Видео: ГУ МВД по Москве

Мужчина, записавший видео с ездой по встречной полосе, был задержан столичными полицейскими. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Ролик правоохранители обнаружили в одной из социальных сетей. На нем водитель Ford Focus создавал угрозу движению другого транспорта.

"В районе улицы Осташковской мужчина совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. При этом он осуществлял видеосъемку и выкладывал ее в социальную сеть", – говорится в сообщении.

В отношении нарушителя было составлено восемь административных материалов. Также его на год лишили права управлять транспортным средством.

Ранее водитель автомобиля Mercedes сбил шестилетнего ребенка, которой переходил проезжую часть вместе с бабушкой по пешеходному переходу.