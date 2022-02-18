Эллиот Пейдж планирует выпустить мемуары

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Эллиот Пейдж приступил к написанию мемуаров, в которых расскажет о главных этапах своей жизни. Об этом сообщает радио КП.
Мемуары получат название Pageboy. На книжные прилавки издание попадет в следующем году.
"Мемуары будут посвящены отношениям Пейджа со своим телом, его опыту как одного из самых известных трансгендерных людей в мире, а также будут охватывать темы психического здоровья, насилия, любви, отношений, секса и Голливуда, который может представлять собой выгребную яму", – говорится в сообщении.
О своей трансгендерности актриса Эллен Пейдж объявила в декабре прошлого года. В Twitter звезда попросила называть себя Эллиот, а в качестве корректного обращения использовать местоимения он/они.
Сервис Netflix поддержал превращение актрисы Эллен Пейдж в Эллиота Пейджа. Имя актрисы быстро изменили в базе данных, а также во всех проектах, где задействован Эллиот.
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