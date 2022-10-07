Политический шлейф был первичен при объявлении лауреатов Нобелевской премии мира – ГД

Фото: ТАСС/Eduardo Munoz Alvarez/AP

Политика была на первом месте при определении лауреатов Нобелевской премии мира за 2022 год. Такое мнение выразил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

"Политический шлейф тут не просто очевиден. Он первичен", – цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что подобное решение было похоже на военную операцию, когда штаб якобы стратегического противника придумывает стратегию триединого удара.

"Бьем по России, Украине и Белоруссии", – уточнил парламентарий.

Нобелевская премия мира в этом году была присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру "Мемориал" (признан иноагентом) и украинскому Центру гражданских свобод.

Ранее, в свою очередь, Владимир Путин отмечал, что Норвежский Нобелевский комитет в значительной мере обесценил значимость Нобелевской премии мира. Глава государства раскритиковал, в частности, вручение награды бывшему президенту США Бараку Обаме.



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