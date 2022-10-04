Зеленский стал главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Украинский лидер Владимир Зеленский стал первым в перечне кандидатов на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом сообщает Pravda.Ru.

После украинского президента идет лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, на третьем месте пока – народ Украины.

Уточняется, что имя лауреата Нобелевской премии мира объявят в предстоящую пятницу, 7 октября.

Ранее стал известен обладатель Нобелевской премии в области физики. Награду получили француз Ален Аспет, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлинге. Премия была присуждена за исследования в квантовой механике.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2022 году присудили за исследование генома вымерших гоминидов и эволюции человека. Лауреатом стал шведский биолог Сванте Пэб.



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