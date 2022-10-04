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В этом году Нобелевская премия в области физики была присуждена за исследования в квантовой механике. Об этом сообщает Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Премию получили француз Ален Аспет, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлинге.

Ранее Владимир Путин заявил, что норвежский Нобелевский комитет в значительной мере обесценил значимость Нобелевской премии мира. Глава государства раскритиковал, в частности, вручение награды бывшему президенту США Бараку Обаме.

Путин отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия, сохраняет хорошее отношение ко всем коллегам, в том числе к Обаме. Однако он подчеркнул, что не понимает, за что экс-лидер Соединенных Штатов был удостоен Нобелевской премии.

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