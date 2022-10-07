Названы победители Нобелевской премии мира

Фото: twitter.com/NobelPrize

Нобелевская премия мира в этом году присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, ликвидированному по решению суда российскому центру "Мемориал" (признан иноагентом) и украинскому Центру гражданских свобод, сообщает Норвежский Нобелевский комитет.

Лауреаты премии получат ее за "представление гражданского общества в своих странах". В Осло заявили, что они "продвигали право критиковать власти и защищать фундаментальные права граждан".

Ранее стало известно, что украинский лидер стал первым в перечне кандидатов на Нобелевскую премию мира 2022 года. После Зеленского шла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, на третьем месте – народ Украины.

Владимир Путин заявил, что Норвежский Нобелевский комитет в значительной мере обесценил значимость Нобелевской премии мира. Глава государства раскритиковал, в частности, вручение награды бывшему президенту США Бараку Обаме.

Путин отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия, сохраняет хорошее отношение ко всем коллегам, в том числе к Обаме. Однако он подчеркнул, что не понимает, за что экс-лидер Соединенных Штатов был удостоен Нобелевской премии.

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