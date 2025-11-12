Полярные сияния можно будет увидеть в европейской части РФ

Фото: ТАСС/Александр Микулин

Полярные сияния можно будет увидеть в европейской части России с широты 50 градусов. Об этом рассказала пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как пояснили ученые, в настоящий момент индекс сияний превышает верхний порог шкалы в 10 единиц и составляет 11.7.

"Для европейской части страны это означает возможность наблюдения сияний, как минимум, с широты 50 градусов и выше, но пока в этих регионах слишком светло", – говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдается формирование зоны полярных сияний высокой интенсивности. Это связано как с приближением ночного времени суток, так и с очередным ростом параметров солнечного ветра и геомагнитной активности.

Ранее стало известно, что метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря. Свое название он получил в честь созвездия Близнецов (Gemini). Космическое явление чаще всего можно увидеть в середине декабря в безлюдных районах с поверхности Земли. Однако ожидаемая облачность может помешать наблюдению.