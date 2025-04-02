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02 апреля, 09:06

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CCTV: число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 2 886

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 2 886 – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/NYEIN CHAN NAING

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 2 886 человек. Еще 4 639 человек пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Также известно, что 373 человека числятся пропавшими без вести.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта, из-за чего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС. Также 29 марта и 1 апреля были зафиксированы еще два подземных толчка. В результате землетрясения в Бангкоке погибли как минимум 20 человек.

В настоящее время спасатели и врачи МЧС России работают в Мьянме по поручению Владимира Путина. В пострадавших от землетрясения районах сохраняется угроза повторных обрушений.

В Мьянму прибыли два спецборта МЧС РФ для помощи пострадавшим от землетрясения

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