23 мая, 01:48

Происшествия

Как минимум 16 человек пострадали при пожаре и взрыве на верфи в Нью-Йорке

Фото: depositphotos/digidream

По меньшей мере 16 человек пострадали в результате пожара и последующего взрыва на судостроительной верфи в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местных спасателей.

Уточняется, что инцидент произошел на острове Статен-Айленд. Взрыв прогремел примерно через 50 минут после того, как пожарные начали тушить огонь. У троих пострадавших тяжелые травмы, среди них двое огнеборцев. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее автомобиль взорвался в Нью-Йорке, недалеко от известной статуи быка на Уолл-стрит. На тушение огня ушло около 1,5 часа. В результате случившегося никто не пострадал.

Еще один инцидент произошел в американском штате Луизиана, где прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining. Представители НПЗ заявили, что взрыв случился возле одного из рабочих блоков. Предварительно, в результате произошедшего также обошлось без пострадавших.

Новости мира: на юге США после удара молнии вспыхнули масштабные лесные пожары

происшествияпожарза рубежом

