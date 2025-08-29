Двоих россиян задержали в Ярославской области за передачу данных Киеву

Фото: depositphotos/merrydolla

В Ярославской области силовики задержали двоих россиян, которые передали украинским спецслужбам данные о критической инфраструктуре региона. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Их действия подпадают под статью о государственной измене, уточнили в ведомстве.

В частности, правоохранители выяснили, что жители Рыбинска и Ярославля по собственной инициативе связались с представителями спецслужб Украины. По заданию куратора они выполняли сбор и передачу сведений о важных объектах инфраструктуры региона.

Накануне, 28 августа, суд приговорил жительницу Рязани к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с украинской разведкой. Женщина связалась с представителем спецслужбы через WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Signal, пытаясь получить информацию, которая могла быть использована против безопасности России.

До этого ФСБ задержала жительницу Волгоградской области, вовлеченную в террористическую деятельность украинскими спецслужбами. По заданию куратора россиянка забрала у курьера икону с вмонтированным в нее взрывным устройством и принесла на контрольно-пропускной пункт УФСБ в Крыму. Взрыва не произошло, бомба была обезврежена.