Жительница Рязани осуждена на 5 лет за сотрудничество с разведкой Украины

Рязанский областной суд приговорил жительницу Рязани к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Как выяснили правоохранители, уроженка Азербайджана, гражданка РФ 1970 года рождения, самостоятельно связалась с представителем украинской спецслужбы через мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Signal.

Женщина целенаправленно пыталась получить информацию, которая могла бы быть использована против безопасности России. Тем не менее сотрудники ФСБ предотвратили ее незаконную деятельность.

Следственное отделение управления ведомства по Рязанской области возбудило уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством или организацией на конфиденциальной основе.

ФСБ вновь предупредила россиян, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для привлечения граждан к диверсионно-разведывательной деятельности.

Ранее Севастопольский суд приговорил местного жителя Дмитрия Мыськова к 14 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год за госизмену. Суд установил, что мужчину завербовал через WhatsApp представитель спецподразделения ВСУ.

За вознаграждение фигурант фотографировал корабли Черноморского флота и передавал снимки, а также делал видеозаписи дислокации вертолетов Росгвардии. В результате злоумышленнику в том числе назначили штраф в 200 тысяч рублей.