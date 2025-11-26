Le Parisien: россиянка задержана во Франции по подозрению в шпионаже

Фото: depositphotos/doomu

Французские спецслужбы задержали двух членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданку России, по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает местное издание Le Parisien.

Россиянка Анна Н. и ее коллега Венсан П. – 40 и 63 лет соответственно – были арестованы 17 ноября оперативниками главного управления внутренней безопасности Франции. Задержание было произведено в рамках расследования прокуратуры Парижа.

Задержанным уже предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством, заговоре с целью совершения преступления, а также в сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства.

Власти Франции утверждают, что подозреваемых якобы завербовали спецслужбы России, после чего они работали под видом гуманитарной деятельности во Франции. При этом оба задержанных отрицают все обвинения.

В декабре прошлого года прокуратура ФРГ обвинила трех человек с немецким и российским гражданством в шпионаже. Одному из них также предъявили обвинение в шпионаже в целях саботажа, сговоре с целью совершения взрыва и поджога, заявлении о готовности к опасному вмешательству в работу железнодорожного транспорта и угрожающей безопасности съемке военных объектов.

Незадолго до этого на россиянина Кирилла Грязнова, задержанного во Франции, завели дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков. По данным полиции, в квартире мужчины был проведен обыск, при котором были найдены "некоторые улики".