03 мая, 09:09

Политика

В МИД РФ заявили, что на Украине началась борьба за контроль над оборонным сектором

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Появление на "пленках Миндича" секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова свидетельствует о том, что в Киеве начался передел оборонного сектора. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

28 апреля были опубликованы разговоры бизнесмена и друга украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича об оборонных контрактах и элитных домах. В частности, предприниматель и Умеров обсуждали финансирование производства беспилотников компанией Fire Point, одним из бенефициаров которой считается Миндич.

Кроме того, в беседе с одним из учредителей студии "Квартал-95" Сергеем Шефиром Миндич активно обсуждал ситуацию вокруг занимавшего на тот момент пост министра национального единства Алексея Чернышова, который также приходится другом президенту Украины.

Мирошник отметил, что во время "осеннего вброса" было стремление перехватить управление финансовыми потоками в энергетическом секторе. Сейчас же речь идет о контроле над оборонным сегментом, где задействованы десятки миллиардов долларов, лидеры и влиятельные персоны стран – доноров украинского конфликта, указал дипломат.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Запад с помощью Украины объявил России открытую войну. По его словам, Киев беспомощен без материального пополнения западным оружием и разведданными. Более того, Украина используется в качестве геополитического тарана, подчеркнул министр.

