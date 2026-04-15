В России принят ГОСТ на изготовление хвороста и маковника

В России разработан первый ГОСТ на хворост и маковник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно тексту проекта, классическое тесто для хвороста предписано готовить из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. Для улучшения вкуса и текстуры стандарт допускает использование дополнительных ингредиентов: яиц, молока или сметаны, сливочного масла, а также крепких спиртных напитков – рома, водки или коньяка.

Технология предполагает раскатку теста, его нарезку в виде фигурок или полосок и последующую обжарку во фритюре до характерного хрустящего состояния. Готовое изделие по стандарту следует посыпать сахарной пудрой непосредственно перед подачей.

Также проект ГОСТа впервые закрепляет четкое определение маковника: это кондитерское изделие, изготовленное из макового семени, уваренного с медом, сформованное в виде небольших лепешек или пластинок.

При этом разработчики стандарта предусмотрели возможность замены натурального меда на медово-сахарный сироп в процессе производства.

Ранее в России разработали первый ГОСТ на приготовление бульона. Новый стандарт дает определение бульона – отвар, получаемый при варке мяса, птицы, дичи, рыбы, грибов и овощей. Кроме того, в документе также описываются несколько видов бульона.