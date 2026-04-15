Новости

Новости

01:45

В России принят ГОСТ на изготовление хвороста и маковника

Фото: ТАСС/EPA/DAREK DELMANOWICZ

В России разработан первый ГОСТ на хворост и маковник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно тексту проекта, классическое тесто для хвороста предписано готовить из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. Для улучшения вкуса и текстуры стандарт допускает использование дополнительных ингредиентов: яиц, молока или сметаны, сливочного масла, а также крепких спиртных напитков – рома, водки или коньяка.

Технология предполагает раскатку теста, его нарезку в виде фигурок или полосок и последующую обжарку во фритюре до характерного хрустящего состояния. Готовое изделие по стандарту следует посыпать сахарной пудрой непосредственно перед подачей.

Также проект ГОСТа впервые закрепляет четкое определение маковника: это кондитерское изделие, изготовленное из макового семени, уваренного с медом, сформованное в виде небольших лепешек или пластинок.

При этом разработчики стандарта предусмотрели возможность замены натурального меда на медово-сахарный сироп в процессе производства.

Ранее в России разработали первый ГОСТ на приготовление бульона. Новый стандарт дает определение бульона – отвар, получаемый при варке мяса, птицы, дичи, рыбы, грибов и овощей. Кроме того, в документе также описываются несколько видов бульона.

Читайте также


Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

