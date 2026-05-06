06 мая, 17:09

Анна Семенович рассказала, какую роль мечтает сыграть в кино

Фото: legion-media.com/Вадим Тараканов

Российская певица и актриса Анна Семенович призналась, что хотела бы сыграть серьезную драматическую роль. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости
Семенович объяснила, что в основном играет комедийные роли, поскольку вокруг ее образа сложился определенный стереотип и для большинства она – "улыбчивая, позитивная и добрая" актриса. Однако, по словам артистки, она может быть другой.

"Я бываю дома и спокойной, и грустной, и плачу, как все люди. Просто меня привыкли видеть позитивно, наверно, потому что я не выношу свои проблемы на общее обсуждение и обозрение", – отметила Семенович.

Именно поэтому она с удовольствием бы приняла предложение сыграть драматическую роль. Актриса считает, что справилась бы с такой задачей.

"Нет определенной роли мечты – например, Анна Каренина или какой-то другой персонаж. Мне кажется, из меня получится классная драматическая актриса", – добавила Семенович.

Она также заявила, что кино – это не основной вид ее деятельности, а хобби. При этом ей очень нравится сам процесс съемок.

Семенович дебютировала в кино в 2004 году в фильме "Ночной дозор" Тимура Бекмамбетова, исполнив камео. В активе актрисы – более 40 работ, среди них "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Ирония судьбы. Продолжение", "Гитлер капут!", "Гардемарины 1787. Мир" и другие.

Ранее Семенович заявила, что намерена судиться с продавцами, которые незаконно используют в коммерческих целях ее образ. Артистка рассказала, что обнаружила в продаже картонные ростовые куклы со своим изображением, которые распространяются без ее согласия. Она отметила, что "кто-то зарабатывает на ней огромные деньги".

