РИА Новости: суд арестовал бизнесмена Амирханяна по делу экс-депутата Рады Кивы

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Араика Амирханяна в рамках уголовного дела об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

При этом Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки: в начале лета суд приговорил бизнесмена к 6 годам общего режима со штрафом. Было установлено, что Амирханян перевел деньги судебному приставу за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона.

Тело Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района в декабре 2023 года. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, неизвестный несколько раз выстрелил в экс-депутата, от полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители обнаружили на теле убитого пулевые ранения, с места преступления были изъяты пистолетные гильзы.