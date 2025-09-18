Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

ТАСС: бизнесмен Амирханян обвинен в соучастии в убийстве экс-депутата Рады Кивы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Украинскому бизнесмену Араику Амирханяну предъявили обвинение в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Кроме того, в рамках этого же дела Амрханяна обвинили в незаконном обороте оружия. Свою вину обвиняемый в ходе допроса не признал.

По версии следствия, бизнесмен передавал сведения о политике кураторам из Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее стало известно, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна в рамках уголовного дела об убийстве Кивы. При этом бизнесмен уже находится под стражей по делу о даче взятки: в начале лета суд приговорил его к 6 годам общего режима со штрафом.

Тело Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево в декабре 2023 года. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следствие считает, что неизвестный несколько раз выстрелил в экс-депутата, от полученных травм мужчина скончался на месте.

