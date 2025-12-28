Эксперт Каневский назвал главные причины серьезных травм во время тренировок с "железом"

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как уберечь себя от травм при занятиях с "железом".

Тренажерный зал всегда был местом повышенной травмоопасности. А сейчас из-за активной популяризации тяжелой атлетики, кроссфита, силового троеборья (пауэрлифтинг) количество людей, которые получают не просто серьезные травмы, но и погибают на тренировках, к большому сожалению, растет.

Например, недавно в телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина при попытке выполнить упражнение "горизонтальный жим штанги лежа", выронил ее из рук. Удар пришелся на грудную клетку и оказался настолько сильным, что после того как мужчина снял с себя отягощение и встал, у него остановилось сердце. Спасти его не удалось.

Почему произошла трагедия? Основная причина – это грубейшее нарушение техники выполнения упражнения: мужчина держал штангу так называемым "открытым хватом", когда большой палец не обхватывает гриф (в кольцо). Да, этот вариант действительно используют при занятиях в тренажерном зале, так как такое положение пальцев дает возможность снизить нагрузку на запястья. Но его могут использовать только те люди, которые прекрасно чувствуют снаряд в своих руках. Забегая вперед, скажу, что на соревнованиях по "жиму лежа" открытый хват запрещен.

Собственно, вторая ошибка, которую допустил мужчина: он снял вес со стоек рывковым движением, что и спровоцировало соскальзывание грифа. Другими словами, вес всегда необходимо снимать максимально подконтрольно, даже при правильном хвате.

Ну и самая главная ошибка – это выполнение упражнения без страховки партнером или тренером. Их задача – не просто подхватить вес, если человек сам не может его поднять или есть риск, что он выронит штангу, а подать вес, помогая безопасно снять его со стоек, и помочь так же безопасно вернуть отягощение в исходное положение. И чем больше вес, тем выше потребность, чтобы занимающегося в обязательном порядке страховали.

Запомните: если вы ложитесь под штангу, занимаясь самостоятельно, никогда не пренебрегайте помощью тренера или другого посетителя тренажерного зала. Особенно, когда вы хотите сделать так называемый "разовый максимум" – отягощение, с которым вы можете выполнить всего один повтор. Этот показатель считается важным критерием развития результата и очень популярен в "качковской" среде, особенно у молодых людей. При этом именно при выполнении "максимума" людей чаще всего придавливает весом, что часто и приводит к серьезным травмам.

Также максимально внимательно нужно отнестись к упражнениям, которые являются основными в тяжелой атлетике: рывок и толчок штанги. В обоих вариантах возникает сильная вертикальная нагрузка на позвоночный столб, а также на плечевые и локтевые суставы. К моему большому сожалению, данные движения постоянно используют в кроссфит-группах, где, как правило, тренеры дают всем одно и то же, редко дифференцируя посетителей как по уровню подготовки, так и по возрасту. Единственное, на что они обращают внимание, это на вес отягощения, при этом не осознавая, что для конкретного человека данное упражнение может быть просто нежелательно.

Именно поэтому на кроссфит можно ходить, только если вы точно знаете, что у вас нет проблем как со стороны опорно-двигательного аппарата, так и сердечно-сосудистой системы, ведь такие нагрузки являются избыточными и для нее.

Еще в список потенциально опасных движений попадают приседания со штангой, а также становая тяга. И в том и другом случае возникают повышенные риски травматизации позвоночника, как правило, из-за некорректно подобранного веса, отказа от использования силового ремня, а также грубого нарушения техники выполнения упражнений. То есть, если у вас есть потребность в выполнении этих движений, сначала ваша задача – вместе с профессиональным тренером отработать и довести до автоматизма технику выполнения, а также понять, как правильно дозировать нагрузку, чтобы она не была избыточной. Только в этом случае вы сможете безопасно и эффективно тренироваться.

Еще частыми причинами получения травм является пренебрежение разминкой. Причем важно выполнять несколько ее вариантов: глобальная (5 или 10 минут на любом кардиотренажере), локальная (суставная гимнастика), а также так называемые "разминочные подходы" (выполнение конкретного упражнения с небольшим отягощением, но большим количеством повторений).

Еще часто люди неверно интерпретируют свою боль, полагая, что в данный момент "нужно потерпеть", иначе не будет результата. И в некоторых случаях они действительно правы, ведь есть выражение, что "мышцы растут через боль", однако не каждая боль является признаком качественно проработанной мускулатуры.

Есть виды боли, которые сигнализируют нам, что сейчас вот-вот будет травма или, вполне вероятно, вы ее уже получили. Таким образом, можно и нужно терпеть так называемое "мышечное жжение", которое знакомо абсолютно любому человеку, который хотя бы раз в жизни качал пресс. А вот острая, колющая, тупая боль – это признаки развития опасного состояния. При появлении такого рода боли сразу же прекращайте выполнение упражнения и обратитесь за консультацией к врачу.