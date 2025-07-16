СК возбудил дело по факту убийства двух человек на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц" после обнаружения тел мужчины и женщины с ножевыми ранениями на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, в ночь на 16 июля злоумышленник, находясь в квартире дома на Щелковском шоссе, из-за внезапно возникшей неприязни ударил ножом женщину 1990 года рождения и мужчину 1978 года рождения. От полученных травм они скончались на месте.

В настоящее время правоохранители осматривают место преступления и допрашивают свидетелей произошедшего. Подозреваемый задержан, он дает признательные показания, уточнили в ведомстве.

Об убийстве мужчины и женщины на востоке Москвы стало известно 16 июля. Предварительно установлено, что ранения им нанес 35-летний знакомый. Прокуратура столицы контролирует установление обстоятельств инцидента и привлечение задержанного к уголовной ответственности.