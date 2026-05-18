Сергунина: на конференции ЦИПР Москва представит перспективные цифровые решения

В Нижнем Новгороде началась ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Правительство Москвы представит на ней новые возможности цифрового двойника города, проекты Центра искусственного интеллекта в строительстве, компьютеры и телефоны под брендом "МосТех", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Посетители стенда Москвы познакомятся с современными технологиями для развития мегаполиса и комфортной жизни в нем, полезными инструментами для предпринимателей и другими перспективными решениями", – отметила она.

Один из ключевых ИТ-проектов столицы – ее цифровой двойник. Это копия города в виртуальной реальности, содержащая 9 тысяч аналитических слоев с данными. Благодаря ей в год принимается свыше 2 тысяч управленческих решений на разных уровнях.

В этом году на ЦИПР расскажут о том, как цифровой двойник помогает в сохранении объектов культурного наследия. Он позволяет зафиксировать все детали исторического облика зданий в электронном виде на долгие годы, а также планировать реставрационные работы. Например, гости увидят подробную 3D-модель усадьбы Грачевка – особняка конца XIX века, одной из главных достопримечательностей района Ховрино, подготовка к ее реставрации началась в прошлом году.

На конференции покажут и возможности цифровой экосистемы столицы. Ее главное звено – портал мэра и правительства Москвы mos.ru, объединяющий больше 460 городских услуг и сервисов. С 2011 года ими воспользовались свыше 6 миллиардов раз. Они экономят время при решении разных задач – от записи к врачу до передачи показаний счетчиков, оформления документов для бизнеса и получения мер поддержки.

Еще один крупный проект – платформа Московского инновационного кластера i.moscow. В частности, с ее помощью предприниматели подают заявки на гранты, проходят обучение, консультируются с экспертами. С момента запуска в 2019 году к ресурсу обратились почти 14 миллионов уникальных пользователей.

Также на стенде столицы представят платформу "МосТех", включающую в себя программное обеспечение для пользовательских рабочих мест, инструменты для разработки ПО, обслуживания информационных систем, хранения и защиты данных. Посетители смогут протестировать новинку бренда "МосТех" – IP-телефон, который поддерживает до 20 вызовов одновременно. Для удобства звонков в режиме видеоконференции он оснащен цветным экраном с регулируемым углом наклона. Скоро первые такие телефоны начнут поставлять в городские ведомства.

Линейку столичных устройств дополняют моноблоки и ноутбуки с операционной системой "МосТех.ОС" (на базе ядра Linux) и полным пакетом офисного ПО – от текстового редактора и программы для создания таблиц до электронной почты и облачной системы хранения. В их основе – решения с открытым исходным кодом, усовершенствованные под потребности города. В разных учреждениях Москвы используется уже более 180 тысяч единиц техники "МосТех".

В рамках деловой программы столица организует сессию "Технологический суверенитет в строительстве. ИИ-сервисы в проектировании умных городов". Она объединит представителей отечественной ИТ-отрасли, научного сообщества, государственного сектора и девелоперских компаний. Кроме того, город презентует разработки Центра искусственного интеллекта комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Среди них – "Проверка документов для оформления разрешения на строительство" и "Мониторинг хода строительства".

Москва – один из мировых лидеров по темпам цифровизации. За 2025 год перспективные решения столицы получили почти 70 престижных наград. В их числе – премия городских инноваций БРИКС, "Цифровые вершины" и премия Рунета.

Ранее Владимир Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Российский лидер, выступая на Форуме будущих технологий, предложил посвятить следующее мероприятие именно цифровым платформам.