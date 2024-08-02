Дерматолог Притыко: гель-лак не влияет на ногтевую пластину

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Гель-лак не оказывает какого-либо влияния на ногтевую пластину, рассказала косметолог и дерматолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Мария Притыко в беседе с "Доктор 24". Медик опровергла и другие заблуждения, связанные с процедурой маникюра.

Так, одним из распространенных мифов является тот факт, что подпиливание ногтевой пластины в разные стороны приводит к разрушению ногтя, он начинает крошиться и слоиться. Однако врач подчеркнула, что в действительности расслоение ногтей происходит, когда мастер маникюра слишком сильно давит на них или использует в процессе процедуры пилочки, обладающие высокой твердостью.

Чтобы избежать такой проблемы, косметолог посоветовала пользоваться бумажными или стеклянными пилочками, а также избегать чрезмерного давления на ногти. При этом эксперт обратила внимание, что гель-лак сам по себе никак не влияет на качество ногтевой пластины. К ее истончению приводит лак, служащий базой покрытия. Это объясняется тем, что в ее составе содержатся кислоты.

Врач посоветовала спрашивать мастеров о составе базы под гель-лак перед нанесением, а также внимательно изучать этикетку. Безопасный лак не должен содержать метакриловой кислоты. Именно этот элемент оказывает агрессивное воздействие на ногтевую пластину, пояснила медик.

Также косметолог опровергла распространенное мнение о необходимости делать перерыв между покрытием, чтобы ногти могли "дышать". Период паузы якобы должен длиться две-три недели. Однако врач подчеркнула, что ногти в принципе не могут "дышать", поскольку состоят из рогового слоя. Притыко также обратила внимание, что для полного обновления ногтевой пластины отказаться от покрытия придется примерно на полгода.

Эксперт также опровергла миф о том, что лампы ультрафиолетового излучения, которые используются для быстрого высыхания гель-лака, не приводят к развитию каких-либо заболеваний, в особенности онкологических. Она отметила, что чаще всего они обладают LED-излучением.

"Если в лампе и есть УФ-излучение, то оно очень маленькое. Когда человек гуляет на солнце не в самую жаркую погоду в течение 10 минут, он получает гораздо большее облучения, чем за несколько сеансов маникюра", – подчеркнула медик.

Единственным утверждением о маникюре, которое врач подтвердила, стал тот факт, что гель-лак необходимо обновлять каждые три недели. Это объясняется тем, что по истечении этого срока покрытие начинается постепенно отслаиваться от ногтя, что не всегда заметно человеческому глазу.

Возникающее между ногтем и слоем лака пространство сохраняет влагу и тепло. Такие условия благоприятны для размножения в этом месте различных грибков и бактерий. То же самое касается покрытия гель-лаком на ногах, уточнила косметолог.

Также медик призвала обращаться к врачу и проходить специализированное обследование, если ногти слоятся и крошатся. Притыко обратила внимание, что такие симптомы могут свидетельствовать о различных заболеваниях вплоть до гиповитаминоза или недостатка микроэлементов.

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