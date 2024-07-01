Нейл-стилист Ким назвала лучшие варианты маникюра для отпуска на море

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Маникюр с изображением медуз, морских звезд, девушек в шляпе, а также объемным дизайном в виде пенящейся волны прекрасно подойдет для отпуска на побережье. Об этом Москве 24 рассказала инструктор по маникюру и педикюру Светлана Ким.

По ее словам, во время летнего отдыха на ногтях прекрасно будет смотреться покрытие в стиле омбре, когда сразу несколько цветов плавно переходят один в другой. При этом для оформления лучше выбрать яркие пастельные тона.

Также можно использовать жемчужные, зеркальные, перламутровые втирки либо выбрать гель-лак со светоотражающими частицами – он будет красиво переливаться на солнце, отметила эксперт.

Необычный маникюр можно сделать с помощью гель-лаков, которые светятся в темноте. Либо выбрать светоотражающее покрытие или просто топ яркого перламутрового оттенка, посоветовала Ким.



Светлана Ким инструктор по маникюру и педикюру А еще будет здорово смотреться дизайн, выполненный в морской тематике. Например, можно сделать стемпинг или наклеить готовые слайдеры с медузами, морскими звездами, рыбками, волнами, пальмами.

"Очень модно сейчас использовать в маникюре силуэты девушек – в широкополой шляпе, с мороженым и так далее. Но тут важно не переборщить: в дизайне любой яркий элемент стоит выполнять лишь на одном-двух ноготках. А остальные покрывать однотонным покрытием", – пояснила специалист.

Также очень популярны сейчас объемные дизайны. Для отпуска на море можно сделать, например, волны с "бурлящей" пеной или создать на ногтях очертания пузырьков, добавила Ким.

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