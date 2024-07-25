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25 июля, 11:30

Экономика

Бьюти-услуги стали самыми востребованными в Москве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Услуги индустрии красоты оказались наиболее востребованными среди москвичей, передает портал мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день из 23,5 тысячи предприятий бытового обслуживания, открытых в городе, 7,5 тысячи являются салонами красоты и парикмахерскими, а почти две тысячи – маникюрными салонами. Таким образом, бьюти-сфера составляет 40% рынка бытовых услуг. При этом наибольшей популярностью среди них пользуется работа парикмахеров и мастеров маникюра и педикюра.

"Мы видим, что спрос на услуги салонов красоты растет, причем растет в том числе среди молодежи. Город, в свою очередь, стимулирует развитие рынка бытовых услуг. Во время пандемии коронавируса столица активно предоставляла меры финансовой поддержки, сейчас мы продолжаем помогать предпринимателям", – цитирует портал главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

По итогам последних пяти лет число предприятий сферы красоты в Москве увеличилось на 15%, а занятость в этой области выросла на 26%. Вместе с тем подавляющее число салонов красоты являются несетевыми точками, а доля сетевых компаний приравнивается лишь к 10%. На этом фоне продолжает расти число самозанятых мастеров.

Вместе с тем на данный момент в столице действует более 120,1 тысячи объектов торговли и услуг. Это число почти вдвое превышает показатель, зафиксированный в 2014 году. По словам Немерюка, столичная инфраструктура в этой области является крупнейшей в Европе. В течение последних 10 лет количество предприятий розничной торговли выросло на 80%. При этом число непродовольственных точек увеличилось на 69%, а продовольственных – вдвое. Также более чем в два раза выросло число объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Между тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье" пройдут показы коллекций российских дизайнеров и лекции о том, как предсказывать модные тренды. Гости также смогут побывать на концерте "Русская симфоническая музыка. Лучшее", который состоится 23 августа.

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