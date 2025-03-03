Прокуратура начала проверку сведений о загрязнении Москвы-реки в районе Марьино

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту появления сведений о загрязнении Москвы-реки в районе Марьино. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Проверка организована при поддержке столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды и ГУП "Мосводосток". На данный момент, как заявили в прокуратуре, эксперты взяли образцы воды.

Теперь специалистам предстоит выяснить источник загрязнения Москвы-реки. После проведения проверки при наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее было возбуждено уголовное дело о загрязнении вод в реке Пехорке в городском округе Люберцы из-за гибели более двух тысяч рыб различных пород.

По данным подмосковной прокуратуры, во время проверки специалисты взяли пробы воды и донных отложений. В результате было обнаружено превышение допустимых значений загрязняющих веществ сразу в несколько раз.

