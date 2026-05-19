19 мая, 17:10

Город

Москвичи смогут принять участие в подсчете соловьев

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Москвичи до 30 июня смогут принять участие в учете поющих соловьев, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Акция пройдет на зеленых территориях и во дворах домов. Принять участие в ней смогут как профессионалы, так и любители. Для этого нужно сначала услышать поющую птицу, снять видео, на котором различима трель, а затем загрузить ролик на сайт организаторов акции. Также нужно направить координаты локации.

Профессиональный орнитолог проверит запись, и, если трель соловья подтвердится, данные появятся на интерактивной карте. Кроме того, на ресурсе разместят аудио пения других птиц, похожих на соловьиное.

Принять участие в акции можно и в рамках мероприятий экоцентров. Например, 21 мая в 19:00 и 4 июня в 18:00 в экоцентре "Битцевский лес" пройдут экскурсии, где можно будет услышать трели соловья и других певчих птиц.

29 мая в 10:00 учет поющих соловьев проведет экоцентр "Музей природы" – в рамках мероприятия москвичи погуляют по заказнику "Долина реки Сходни в Куркино". Также тематические мероприятия в рамках акции состоятся 30 мая в 12:00 и 4 июня в 15:00 в экоцентре "Терлецкий", а 31 мая в 13:30 – в экоцентре "Лесная сказка".

Полученные в ходе акции данные о соловьях помогут структурировать информацию о численности и пространственном распределении птиц. Это позволит орнитологам глубже изучить биоразнообразие столицы и обнаружить наиболее привлекательные для этих пернатых районы города.

Кроме того, весной и летом на природных территориях Москвы начинается период, когда у диких животных появляется потомство. Чтобы не нарушать природный ритм, нужно передвигаться только по оборудованным тропам, не шуметь и не слушать громкую музыку, не тревожить обитателей леса. Также следует забирать с собой мусор.

При прогулках с питомцем необходимо держать его на поводке. Соловьи и многие другие птицы строят свои гнезда на земле, и собака может легко их разрушить. Кроме того, нельзя брать в руки детенышей зверей и слетков. Как правило, их родители всегда находятся рядом и заботятся о своем потомстве.

Однако в случае обнаружения травмированного или ослабленного животного, нужно сообщить в единую справочную службу правительства Москвы по номеру 8 (495) 777⁠-77⁠-77.

Ранее на ВДНХ расцвели уникальные сорта сирени селекционера Леонида Колесникова. В сирингарии, который находится в зоне ландшафтного парка "Природа культивируемая", за павильоном № 29 "Цветоводство и озеленение", растут около 30 выведенных им сортов.

Среди самых узнаваемых, например, "Красавица Москвы", "Капитан Гастелло", "Индия" и многие другие. В наши дни сохранилось не более 50 сортов сирени, которые вывел Колесников.

