Психолог Сулим порекомендовала отправлять детей в турпоходы для социализации

В Общественной палате РФ выступили с инициативой организовывать походы школьников для приобретения важных туристических навыков. Насколько это реализуемо, разбиралась Москва 24.

Забытое старое?

В российских школах необходимо ввести день похода для обучения детей базовым туристическим навыкам. Под такую подготовку стоит выделить урок физкультуры, рассказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.





Владислав Гриб заместитель секретаря Общественной палаты РФ Можно учить детей ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться на местности. Это уроки, которые дают максимальную информацию, опыт. Их надо проводить не по учебникам, а на открытом воздухе.

По словам общественника, умение ориентироваться на местности необходимо каждому, особенно когда в лесу отсутствует связь. Кроме того, совместные выезды способствуют сплочению школьников, тимбилдингу и развитию взаимопомощи.

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в беседе с Москвой 24 посчитала предложенную инициативу интересной.





Софья Сулим Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Турпоходы – это, во-первых, социализация, возможность оттачивать коммуникативные навыки, создавать более близкие, тесные связи, учиться взаимодействовать и принимать разных людей. Во-вторых, это природа, переключение и новые нейронные цепочки, которые создаются более активно в таких условиях.

Эксперт добавила, что сама идея выхода группой куда-либо с определенной целью может пойти во благо, если все качественно организовано, но при этом внутри есть место некой свободе и коммуникациям.

Дело в ответственности

При организации похода важно заранее установить правила, предупредила Софья Сулим.

"Обязательно нужно прописать их и предусмотреть варианты, что будет, если что-либо произойдет. Начиная от физических сложностей и заканчивая психологическими, потому что тесное взаимодействие способно вызвать конфликты, так как все ученики разные", – отметила специалист.

Она подчеркнула, что руководить походом должен профессионально обученный педагог или психолог, который сможет разрулить сложную ситуацию. Это поможет социализироваться, создать новые дружеские связи, пересмотреть отношение к жизни, а также создать более широкое видение того, какие люди существуют и как с ними взаимодействовать.

В свою очередь, председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что в целом традиции походов в российских школах очень сильны, правда, одной инициативы или подсказки для реализации такой идеи недостаточно.

"Необходимо, чтобы у учителей на это хотя бы хватало сил: когда педагог работает на две-три ставки, ему сложно организовывать походы", – указал эксперт.

Он добавил, что начиная с 2000-х годов идет ужесточение любых выходов школьников на какие-либо мероприятия. И организация подобных походов сопровождается бюрократическими сложностями.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Плюс ко всему в стране высокие требования к соблюдению режима безопасности, поэтому жечь костер в лесу нельзя. В связи с этим подобные мероприятия где-то к концу 2010-х свелись на нет. Сегодня учителя за редким исключением организуют походы под свою ответственность, но это сложно.

При этом эксперт отметил, что поход действительно является хорошим способом социализации. Однако для такой цели в школах существуют, например, общественные объединения, театры, а также проводятся экскурсионные поездки в другие города.