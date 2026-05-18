Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 18:55

Общество
Главная / Истории /

Психолог Сулим порекомендовала отправлять детей в турпоходы для социализации

Важные навыки? Появятся ли в российских школах дни турпоходов

В Общественной палате РФ выступили с инициативой организовывать походы школьников для приобретения важных туристических навыков. Насколько это реализуемо, разбиралась Москва 24.

Забытое старое?

Фото: 123RF.соm/melnyk58

В российских школах необходимо ввести день похода для обучения детей базовым туристическим навыкам. Под такую подготовку стоит выделить урок физкультуры, рассказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Можно учить детей ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться на местности. Это уроки, которые дают максимальную информацию, опыт. Их надо проводить не по учебникам, а на открытом воздухе.
Владислав Гриб
заместитель секретаря Общественной палаты РФ

По словам общественника, умение ориентироваться на местности необходимо каждому, особенно когда в лесу отсутствует связь. Кроме того, совместные выезды способствуют сплочению школьников, тимбилдингу и развитию взаимопомощи.

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в беседе с Москвой 24 посчитала предложенную инициативу интересной.

Турпоходы – это, во-первых, социализация, возможность оттачивать коммуникативные навыки, создавать более близкие, тесные связи, учиться взаимодействовать и принимать разных людей. Во-вторых, это природа, переключение и новые нейронные цепочки, которые создаются более активно в таких условиях.
Софья Сулим
Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии

Эксперт добавила, что сама идея выхода группой куда-либо с определенной целью может пойти во благо, если все качественно организовано, но при этом внутри есть место некой свободе и коммуникациям.

Дело в ответственности

Фото: 123RF.соm/adrianhancu

При организации похода важно заранее установить правила, предупредила Софья Сулим.

"Обязательно нужно прописать их и предусмотреть варианты, что будет, если что-либо произойдет. Начиная от физических сложностей и заканчивая психологическими, потому что тесное взаимодействие способно вызвать конфликты, так как все ученики разные", – отметила специалист.

Она подчеркнула, что руководить походом должен профессионально обученный педагог или психолог, который сможет разрулить сложную ситуацию. Это поможет социализироваться, создать новые дружеские связи, пересмотреть отношение к жизни, а также создать более широкое видение того, какие люди существуют и как с ними взаимодействовать.

В свою очередь, председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что в целом традиции походов в российских школах очень сильны, правда, одной инициативы или подсказки для реализации такой идеи недостаточно.

"Необходимо, чтобы у учителей на это хотя бы хватало сил: когда педагог работает на две-три ставки, ему сложно организовывать походы", – указал эксперт.

Он добавил, что начиная с 2000-х годов идет ужесточение любых выходов школьников на какие-либо мероприятия. И организация подобных походов сопровождается бюрократическими сложностями.

Плюс ко всему в стране высокие требования к соблюдению режима безопасности, поэтому жечь костер в лесу нельзя. В связи с этим подобные мероприятия где-то к концу 2010-х свелись на нет. Сегодня учителя за редким исключением организуют походы под свою ответственность, но это сложно.
Дмитрий Казаков
председатель профсоюза "Учитель"

При этом эксперт отметил, что поход действительно является хорошим способом социализации. Однако для такой цели в школах существуют, например, общественные объединения, театры, а также проводятся экскурсионные поездки в другие города.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществодетиистории

Главное

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика