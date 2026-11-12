Хирург без документов провела смертельную липосакцию в кабинете в ТЦ Рязани

Пациентка умерла во время липосакции у хирурга без медобразования и лицензии в Рязани. По данным СМИ, прием врач вела в арендованном кабинете на территории торгового центра. Что грозит подобным специалистам и как грамотно выбрать клинику, разбиралась Москва 24.

Не навреди?

Фото: телеграм-канал Mash

Росздравнадзор расследует обстоятельства смерти 41-летней жительницы Рязани, которая умерла после липосакции.

По данным СМИ, процедуру проводила 28-летняя Аксана Гардашова, у которой нет высшего медицинского образования и разрешительных документов. Прием она вела в арендованном кабинете в торговом центре. Специалиста задержали, а следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Гардашовой, однако в итоге суд отложил этот вопрос до 13 ноября.

Ранее множество жалоб поступило в адрес московского пластического хирурга Леонида Николенко. По информации телеграм-канала "SHOT ПРОВЕРКА", 39-летняя Елена пришла к нему, чтобы убрать живот после родов, и согласилась на абдоминопластику с липоскульптурированием за 250 тысяч рублей. Операция заняла четыре часа, а после пробуждения выяснилось, что хирург без согласования сделал дополнительную подтяжку подбородка.

По данным СМИ, результатом стало поражение лицевого нерва, жир остался на прежнем месте, а при снятии швов из живота вытекло около полулитра жидкости, включая лимфу, из-за отсутствия дренажа. После такого женщине потребовалась повторная коррекция.

Еще одна пациентка, 45-летняя Елизавета, на приеме у Николенко во время эндоскопической подтяжки лба и блефаропластики тоже подверглась дополнительному вмешательству – удалению комков Биша, о котором они не договаривались. Это привело к болям, повреждению лицевых мышц, невозможности закрыть глаз и ограничению подвижности рта. На лечение из-за действий хирурга она потратила свыше миллиона рублей.

Кроме того, 36-летняя Инна сделала у врача липолифтинг, чтобы перенести жир из живота и ягодиц в грудь и увеличить ее до второго размера. После операции началось воспаление с высокой температурой, грудь осталась прежнего размера, а хирург порекомендовал антибиотики и перестал выходить на связь. После публикации СМИ ситуацию на контроль взял Росздравнадзор.

Ранее главный внештатный пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова заявила, что у человека может развиться зависимость от пластических операций. Специалист подчеркнула, что хирург должен следовать принципу "не навреди" и уметь вовремя сказать "стоп".

Выбор клиники

Прежде чем идти на любую пластическую операцию, нужно понимать, к какому именно врачу, и проверить, есть ли у медучреждения лицензия. Это не формальность, а базовая мера безопасности, рассказал Москве 24 пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

"Лицензию можно проверить по номеру через специальный реестр на сайте Росздравнадзора. К сожалению, встречаются фальшивые варианты: например, в документе меняют цифры, добавляют, приставляют. Бывает, лицензии на косметологию нет, а на пластическую хирургию – тем более, но люди добавляют ее на словах или в описание учреждения", – отметил он.

Кроме того, современные клиники пластической хирургии обязательно должны иметь в своем составе реанимацию. Об этом также необходимо спросить до того, как оказаться на операционном столе.

"Не менее важно проверить врача. Например, вы пришли в клинику, там на первый взгляд все хорошо и по документам, и по комплектации. Но конкретно вашего врача вчера взяли на работу. В таком случае даже сама клиника чаще всего достоверно не знает, насколько компетентен этот специалист, каков его уровень. При приеме на работу он мог рассказывать, что все умеет, врать про свой опыт или преувеличить его. Может оказаться, что раньше человек только ассистировал", – добавил Алексанян.





Тигран Алексанян пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Поэтому как минимум нужно проверить все документы специалиста: об образовании, дополнительной подготовке, наличие сертификатов. Человек не должен пытаться скрывать их, уходить от темы или отказываться продемонстрировать.

Также, по его словам, в России практикуют специалисты из разных стран, но не всегда они добросовестные. Бывают случаи, когда врач прилетел, сделал операцию, бросил все и быстро вернулся обратно.

"Этот фактор тоже надо учитывать. Возможно, у человека вообще нет возможности оперировать на территории Российской Федерации: не сданы экзамены, нет сертификатов и аккредитации. Это тоже необходимо проверить, иначе кто будет отвечать? Он-то взял билет и улетел, а осложнения могут возникнуть через время", – уточнил Алексанян.

Кроме того, не нужно доверять специалистам из соцсетей, которые обещают ограниченное по времени предложение или скидки на свои услуги. При этом хирург высказал мнение, что пациенты, которые пришли в сомнительные заведения к непонятным врачам, тоже несут ответственность за свои действия.

"Они заведомо идут на крайне рискованный шаг, ничего не проверяя, просто на эмоциях. Нельзя приходить к хирургу, если не уверены в нем, не проверили все, что только могли. К такому вопросу подходить стоит исключительно с холодной головой", – подчеркнул хирург.

Возместить вред

Председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что наличие у клиники лицензии предполагает в том числе обустройство кабинета по всем стандартам, необходимое оборудование и инструменты, а также опыт и знания врача.

"Если лицензии нет и происходит беда, практически наверняка это уголовное дело. Официальная клиника с лицензией имеет определенный бэкграунд и капитал, ей есть чем отвечать – хотя бы с точки зрения материальной прагматики", – отметил эксперт.

Доследственная проверка должна определить, есть ли в действиях врачей состав преступления. В случае возбуждения уголовного дела устанавливаются виновные, дело передается в суд, а потерпевшие могут заявить гражданский иск, добавил Койтов.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей РФ Другая ситуация – когда уголовное дело не возбуждается. Бывает, что вред причинен, вплоть до летального исхода, но состава преступления нет. Тогда человек, получив результаты доследственной проверки, может обратиться в гражданский суд и доказывать причинно-следственную связь и размер вреда: расходы на лечение, утраченный заработок, моральный вред.

По мнению Койтова, действия подобных клиник могут подпадать под статью о ненадлежащем оказании услуг, создающем угрозу безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ). Кроме того, в некоторых случаях может быть возбуждено уголовное дело о причинении смерти или вреда по неосторожности (ст. 118 и 109 УК РФ). Они применяются, когда человек допустил роковую ошибку без умысла и сделал все, чтобы это исправить.

Однако, если клиника соблюдала все регламенты Минздрава, у врачей в порядке образование и документы, оборудование исправно, а причиной стала, например, скрытая болезнь пациента, о которой он не сообщил, – состава преступления может не быть. Но обязанность возместить вред, скорее всего, останется, заключил Койтов.

