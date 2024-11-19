AFP: сын кронпринцессы Норвегии Хейби был задержан по подозрению в насилии

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Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хейби был задержан по подозрению в насилии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции.

По данным агентства, 27-летний Хейби был задержан вечером 18 ноября. Его подозревают в "совершении полового акта с человеком, находящимся без сознания или неспособным оказывать сопротивление по другим причинам".

Журналисты отмечают, что Хейби уже привлекал к себе внимание правоохранительных органов. Так, в августе в Осло он был обвинен в нанесении телесных повреждений женщине, с которой состоял в отношениях.

Однако решение о том, будет ли Хейби заключен под стражу, пока не принято.

Ранее шесть австралиек обвинили покойного миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда в сексуальном насилии. Пять женщин работали в принадлежащем ему универмаге Harrods.

Адвокатская группа JFHS получила обвинения в адрес предпринимателя из Японии, Соединенных Штатов, ЮАР, Дании, Испании, Канады, Великобритании и Австралии.