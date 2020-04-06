В Москве дети собрали вещи и ушли из дома

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое детей ушли из дома в Москве. Инцидент случился в воскресенье вечером на 1-м Хорошевском проезде.

По предварительным данным стало известно, что дети собрали с собой чемодан вещей, а затем покинули дом. При этом они перестали выходить на связь.

Позднее оба ребенка были найдены сотрудниками полиции. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что дети находились в одном их хостелов в центре Москвы.

"Дети найдены, их жизни в настоящий момент ничто не угрожает. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", – добавил источник.

По некоторым данным, причиной ухода детей из дома стала ссора с родителями.

Ранее шестилетний ребенок ушел из детсада в Митине. В полицию поступило сообщение о том, что по Пятницкому шоссе идет маленький мальчик без сопровождения родителей.