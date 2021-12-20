Соседи рассказали о семье убитых на юге Москвы женщин

11:54
Фото: МВД России
Соседи рассказали о московской семье, в которой мужчина убил двух женщин. По предварительной информации, жертвами стали супруга и теща подозреваемого. Об этом сообщает газета "Известия".
Соседи убитых рассказали, что жена злоумышленника работала в онкологическом центре на Каширском шоссе, а он занимался ремонтом обуви. У пары было несколько детей.
Одна из жительниц подъезда, в котором жила семья, вспомнила, что недавно слышала крики и ругань.
"Ну он всегда приветливый, дверь подержит, до школы предлагал несколько раз довести мою дочь. Внешне лысый, невысокого роста", – поделилась женщина.
По ее словам, однажды теща подозреваемого начала расспрашивать соседку, в какие кружки та водит дочь. Сама женщина добавила, что позволить кружки для детей их семья не может из-за невысокого дохода.
"Бабушка такая старенькая, встречала, отводила иногда в школу, из школы. Я один раз на лестничной площадке слышала ругань, не так чтобы скандалили прям. Может, плохо слышно просто было", – пояснила соседка.
При этом жильцы уточнили, что ставшая свидетелем происшествия 10-летняя девочка не рассказывала о семейных проблемах.
Убийство произошло вечером в воскресенье, 19 декабря, в квартире жилого дома на Каширском шоссе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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