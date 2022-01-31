Педофила приговорили к пожизненному сроку после ужесточения закона о насилии над детьми

31 января стало известно о первом реальном приговоре для педофила после ужесточения закона о насилии над детьми. Бывшего заключенного, который в 2020 году изнасиловал и задушил 11-летнюю школьницу в Свердловской области, приговорили к пожизненному сроку.

Тело девочки насильник выбросил на пустырь рядом с домом. Полиция и волонтеры искали ее три дня.

Кроме того, психиатр и сексолог Александр Теслер рассказал о перспективах недавнего ужесточения закона о насилии над детьми.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.