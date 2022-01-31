Врач ответил на главные вопросы о вакцинации подростков против COVID-19

В Москве стартовала добровольная вакцинация против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет. Сделать прививку препаратом "Спутник М" можно в 13 детских поликлиниках. Рассказываем, что нужно знать перед вакцинацией ребенка.



Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как записаться на прививку?

Записаться на вакцинацию можно онлайн или по телефону в любую из 13 городских поликлиник, которые бесплатно проводят процедуру. Адреса, контактную информацию и график работы детских прививочных пунктов можно посмотреть на сайте mos.ru.

Если подросток прикреплен к поликлинике, то попасть на прием можно с помощью порталов mos.ru, emias.info, а также мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО".

Причем требуется пройти запись только на первый прием – на вторую прививку вас пригласят автоматически. За день до вакцинации поступит СМС-сообщение с датой, временем и пунктом вакцинации.



Какие нужны документы?

Для прохождения вакцинации подростку понадобится свидетельство о рождении (или паспорт) и московский полис ОМC, если ребенок не прикреплен к столичной медорганизации. Кроме того, чтобы получить сертификат о вакцинации на портале госуслуг, следует взять с собой СНИЛС.

Процедуру проведут только при условии, что от родителя или законного представителя получено соответствующее письменное заявление. Кроме того, придется подписать добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство. Перед уколом подростка осмотрит врач, а после инъекции еще полчаса ребенок будет под присмотром медиков.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Безопасна ли вакцина для детей?

Для прививки подростков используют препарат "Спутник М" – аналог вакцины "Спутник V", но вводится 1/5 часть взрослой дозы. Это оптимальное количество, которое позволяет вырабатывать иммунный ответ на процедуру. "Спутник М" состоит из двух компонентов, которые вводят с интервалом в 21 день. Ранее в Минздраве сообщили, что препарат показал высокую безопасность.





из сообщения Минздрава РФ По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-Ковид-Вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак М" для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков.

По словам врача – аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, вакцина для подростков прошла все необходимые испытания и полностью безопасна для детей.

"Это тот же самый "Спутник V", который применяется у взрослых. Единственная разница в том, что доза вакцинного материала для детей снижена в пять раз. Из-за того что там очень маленькая доза, какие-то побочные эффекты выявлялись крайне мало", – пояснил врач.

Иногда после процедуры может наблюдаться гриппоподобный синдром и реакция в месте укола, добавил Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Более важными являются последствия, которые бывают при заболевании коронавирусной инфекцией у детей. Если ребенок переболеет COVID-19, то у него может развиться диабет, аутоиммунные заболевания, кардиопатия.

"Самое тяжелое осложнение у детей при COVID-19 – это мультисистемный воспалительный синдром, итогом которого становится полиорганная недостаточность – это все может привести к смерти ребенка. Вакцина от этих осложнений спасает", – подчеркнул специалист.



Какие существуют противопоказания?

При вакцинации препаратом "Спутник М" противопоказания практически такие же, как и в случае с взрослой вакциной, рассказал Владимир Болибок.

"Во-первых, это возрастные границы – от 12 до 17 лет включительно. Второе – наличие тяжелых аллергических заболеваний, к ним относится анафилактический шок, выраженные отеки Квинке, крапивница, а также обмороки при прививках", – объяснил эксперт.

Кроме того, прививать не будут при острых инфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней и наличии других прививок в последние 30 суток. Однако дети сравнительно реже страдают хроническими заболеваниями, добавил врач.