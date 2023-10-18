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18 октября, 10:54

Шоу-бизнес

Столичный суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ

Фото: телеграм-канал "Синяк тут"

Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей бьюти-блогера Игоря Синяка за пропаганду ЛГБТ. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Такая сумма штрафа – максимальное наказание по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с помощью интернета").

В середине декабря 2022 года руководитель общественной организации "Армия защитников Отечества" Иван Отраковский обратился в СК РФ с просьбой проверить блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка на пропаганду нетрадиционных ценностей.

Общественник отметил, что его целью является блокировка аккаунтов блогеров. По его словам, жалобы относительно контента Петрова и Синяка ранее поступали от православных христиан – граждан России.

Также в конце января 2019 года Синяка избили в Челябинске. Местным жителям не понравилась внешность блогера, который использует макияж и рассказывает подписчикам, как красится.

Московского бьюти-блогера Игоря Синяка избили в Челябинске

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