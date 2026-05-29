29 мая, 13:18

Мэр Москвы

Собянин: москвичи завоевали более 4 тысяч дипломов на олимпиаде школьников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Столичные школьники успешно выступили на Московской олимпиаде школьников, завоевав более 4 тысяч дипломов. Победителями стали 860 учащихся, еще 3,1 тысячи получили статус призеров. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Всего в олимпиаде приняли участие более 200 тысяч учеников 5–11-х классов из 88 регионов России. В финал вышли 86,6 тысячи человек, из которых 64 тысячи – школьники из Москвы.

Награды получили учащиеся 401 столичной школы. Олимпиада проходила по 26 направлениям, в том числе по математике, литературе, а также генетике и информационной безопасности.

В 2026 году в программу впервые включили профиль по биоэкономике, объединяющий задания по естественным и социально-гуманитарным наукам. Также впервые состоялась олимпиада по арабскому языку.

Одним из самых технологичных этапов стал практический тур по генетике, в рамках которого девятиклассники проводили ПЦР-тесты, а старшеклассники работали с плодовыми мушками в рамках селекционных заданий.

В 2026 году городские научно-практические конференции для школьников Москвы собрали рекордную аудиторию. В 2025-м в них приняли участие 44 тысячи школьников, а в текущем году – почти 50 тысяч.

Из них 27 тысяч дошли до заключительного этапа, а больше 6 тысяч стали победителями и призерами. Благодаря таким мероприятиям школьники могут не только углубленно изучать интересные им предметы, но и делать первые шаги в науке.

