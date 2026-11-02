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02 ноября, 16:58

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Daily Star: принц Гарри разгневан отказом Уильяма признать его возвращение в Британию

Принц Гарри оказался разгневан отказом Уильяма признать его возвращение в Британию

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри шокирован и разгневан тем, что его брат, принц Уильям, отказывается признавать его возвращение, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

Источник в окружении королевской семьи рассказал журналистам, что Гарри удивило нежелание Уильяма мириться: вместо этого старший брат проигнорировал возвращение младшего. Такое поведение, по словам собеседника СМИ, сильно разозлило герцога Сассекского.

"Гарри известен своей импульсивностью, и чем больше он нервничает, тем больше вероятность того, что он выполнит свои угрозы", – заявил информатор.

Он добавил, что Гарри настаивает: он пытался найти все возможные способы извиниться. Принц также искренне шокирован тем, что Уильям его не простил.

Ранее Гарри признался, что хотел бы примириться с членами королевской семьи. По его словам, учитывая все, что происходит в мире сейчас, самое важное – это примирение. Он также добавил, что в мире и в жизни людей и так достаточно драмы, поэтому не стоит сохранять конфликты внутри семьи.

Принц Гарри, занимающий пятое место в очереди престолонаследия, и его жена Меган Маркл прекратили поддерживать статус старших членов королевской семьи 31 марта 2020 года.

После этого пара лишилась права официально представлять монарха в поездках, исполнять церемониальные обязанности и носить титул Их Высочеств. Они переехали в США, но в конце августа 2026 года вернулись в Великобританию и отдали детей в местную школу.

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