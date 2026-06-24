Психолог Сальникова усомнилась в популярности соломаксинга среди зумеров

Поколение Z все чаще выбирает осознанный отказ от отношений в пользу саморазвития, путешествий и хобби. Новый тренд назвали "соломаксинг". Что стоит за этим движением – здоровое переосмысление ценностей или страх перед близостью – и можно ли найти баланс между независимостью и любовью, разбиралась Москва 24.
"Никто не раздражает"
За рубежом набирает популярность новый тренд – соломаксинг. Это осознанный выбор молодых людей в пользу одиночества, когда личная независимость становится важнее отношений, сообщил журнал Wired.
Согласно публикации, участники движения добровольно отказываются от свиданий, посвящая время саморазвитию, хобби и путешествиям. Например, 28-летняя Кармен Хайден из Лондона перестала искать новые отношения и сосредоточилась на себе после расставания с парнем. Девушка начала путешествовать, занялась сапсерфингом, велоспортом, боулдерингом, медитацией и дыхательными практиками. Также она создала пешеходный клуб и устроилась работать косметологом.
По ее словам, соломаксинг помог ей переосмыслить одиночество: теперь это не то, что нужно "чинить", а осознанный выбор.
Ранее социологи зафиксировали устойчивую тенденцию к росту числа одиноких людей в России. Почти половина россиян (45%) отметили увеличение числа одиноких в своих городах и селах за последние 5 лет – на 5 процентных пунктов выше, чем в 2025 году. Особенно остро эту тенденцию ощутили жители Сибири (58%) и Дальнего Востока (55%), при этом женщин среди них было больше, чем мужчин (50% против 40%).
"Психологическая безопасность"
Тренд на одиночество и саморазвитие без отношений выбирает не только часть зумеров, но и миллениалов. Об этом Москве 24 рассказала психолог Ангелина Сурина.
"Это диктует жизнь, а не соцсети или фильмы. "Взрослые дети" видели своих родителей – некоторые из них устали нести груз ответственности за семейное благополучие, жили без любви, терпя, кто-то посвятил себя дому и не реализовался в социуме (нет профессии или опыта)", – сказала она.
Однако, по словам специалиста, стремление к саморазвитию не должно превращаться в одержимость, здесь важен гармоничный подход. Смысл работы над собой в том, чтобы лучше узнать себя: определить, чего по-настоящему хочется, какие способности есть и как их применить. Еще один важный результат – освобождение от созависимости: человек перестает строить жизнь, ориентируясь исключительно на ожидания родителей, друзей или второй половинки.
Если человек больше пяти лет живет один, это может быть побегом от некой проблемы.
"Это комфорт в одиночестве как психологическая безопасность, когда страшно общаться с противоположным полом, не влюбляться, чтобы не пережить предательство, смерть, болезнь. В здоровой ситуации, когда люди находятся в одиночестве какое-то время, развиваются, возникает естественная потребность в социуме: друзьях, коллегах, сообществах, второй половинке. Тренд благоприятен в меру, если приводит к поиску духовно близкого партнера – это выстраивание более здоровой пары", – сказала эксперт.
Не стоит воспринимать отказ зумеров от отношений как проблему: со временем станет очевидно, что саморазвитие не существует в изоляции: оно раскрывается через взаимодействие с другими людьми и во многом строится на совместном опыте. Если же человек надолго остается в состоянии одиночества и испытывает с этим трудности, он либо сам придет к мысли обратиться за профессиональной поддержкой, либо получит такой совет от окружающих, заключила Сурина.
В свою очередь, клинический психолог Дарья Сальникова отметила, что зумеров, находящихся в длительных отношениях, на самом деле много.
"В отличие от других поколений, они уделяют много времени себе, душевному и психическому развитию. Это связано с тем, что молодые люди росли в среде, где мир очень быстро меняется: события, экономика, политика, ценности – все бурлит. Единственное стабильное, что сформировалось у них, – они сами. Это главный центр, где они могут найти опору в жизни", – подчеркнула специалист в беседе с Москвой 24.
Отношения – важная сфера жизни, которая требует регулярного внимания. Это похоже на заботу о физическом здоровье: занятия спортом нужны не ради участия в марафоне, а чтобы поддерживать хорошую форму. Точно так же и отношения редко складываются сами собой: им нужно уделять время, даже если день расписан по минутам, подчеркнула Сальникова.
Кроме того, по мнению специалиста, ощущение, что отношения наскучили, – это "блажь современного мира и когнитивный баг".
"Думать, что пара всегда должна быть веселой, влюбленной, в эйфории. Это невозможно. Как работа – не всегда интересная и прибыльная – она разная. Отношения с партнером не вечный праздник. Мысль, что всегда должно быть очень хорошо и безопасно, сама по себе неправильная и ведет к проблемам. В отношениях, как в жизни, бывает по-разному: скучно, кризисы, разочарования, веселье. Влюбленность заново может появиться и через 5 лет, и через 20 – как у людей, которые долго живут вместе: когда дети вырастают и уходят из дома, начинается заново привыкание к партнеру. Влюбиться в человека, у которого ты уже знаешь минусы, неприятные черты, – это навык", – пояснила психолог.
Один из главных признаков угасания чувств – это когда длительный период в отношениях приносит человеку больше дискомфорта, чем жизнь вне пары. Затяжные кризисы – явление нередкое, они могут длиться от полугода до года. Но, если тяжелая фаза тянется дольше, это зачастую свидетельствует о том, что любовь сошла на нет, заключила Сальникова.