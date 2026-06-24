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24 июня, 19:54

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Психолог Сальникова усомнилась в популярности соломаксинга среди зумеров

"Когнитивный баг": чем опасен тренд на соломаксинг среди молодежи

Поколение Z все чаще выбирает осознанный отказ от отношений в пользу саморазвития, путешествий и хобби. Новый тренд назвали "соломаксинг". Что стоит за этим движением – здоровое переосмысление ценностей или страх перед близостью – и можно ли найти баланс между независимостью и любовью, разбиралась Москва 24.

"Никто не раздражает"

Фото: tiktok.com/selina0303; alexandramhk; kenton.n

За рубежом набирает популярность новый тренд – соломаксинг. Это осознанный выбор молодых людей в пользу одиночества, когда личная независимость становится важнее отношений, сообщил журнал Wired.

Согласно публикации, участники движения добровольно отказываются от свиданий, посвящая время саморазвитию, хобби и путешествиям. Например, 28-летняя Кармен Хайден из Лондона перестала искать новые отношения и сосредоточилась на себе после расставания с парнем. Девушка начала путешествовать, занялась сапсерфингом, велоспортом, боулдерингом, медитацией и дыхательными практиками. Также она создала пешеходный клуб и устроилась работать косметологом.

Быть одной означает, что никто не раздражает тебя и не выбивает из твоего ритма.
Кармен Хайден
сторонница тренда

По ее словам, соломаксинг помог ей переосмыслить одиночество: теперь это не то, что нужно "чинить", а осознанный выбор.

Ранее социологи зафиксировали устойчивую тенденцию к росту числа одиноких людей в России. Почти половина россиян (45%) отметили увеличение числа одиноких в своих городах и селах за последние 5 лет – на 5 процентных пунктов выше, чем в 2025 году. Особенно остро эту тенденцию ощутили жители Сибири (58%) и Дальнего Востока (55%), при этом женщин среди них было больше, чем мужчин (50% против 40%).

"Психологическая безопасность"

Фото: 123RF.com/zinkevych

Тренд на одиночество и саморазвитие без отношений выбирает не только часть зумеров, но и миллениалов. Об этом Москве 24 рассказала психолог Ангелина Сурина.

"Это диктует жизнь, а не соцсети или фильмы. "Взрослые дети" видели своих родителей – некоторые из них устали нести груз ответственности за семейное благополучие, жили без любви, терпя, кто-то посвятил себя дому и не реализовался в социуме (нет профессии или опыта)", – сказала она.

Однако, по словам специалиста, стремление к саморазвитию не должно превращаться в одержимость, здесь важен гармоничный подход. Смысл работы над собой в том, чтобы лучше узнать себя: определить, чего по-настоящему хочется, какие способности есть и как их применить. Еще один важный результат – освобождение от созависимости: человек перестает строить жизнь, ориентируясь исключительно на ожидания родителей, друзей или второй половинки.

Это классная и необходимая практика, чтобы прийти в себя, оттолкнуться от собственного внутреннего ощущения, не оглядываясь на старые установки, а просто отключиться и понять, кто ты и как хочешь жить. Но этот процесс должен иметь срок – год-два-три, но не всю жизнь. Период, чтобы определиться, организовать свою жизнь, дисциплину, финансовый поток, достаток, саморазвитие, чтобы появилось желание быть самостоятельным.
Ангелина Сурина
психолог

Если человек больше пяти лет живет один, это может быть побегом от некой проблемы.

"Это комфорт в одиночестве как психологическая безопасность, когда страшно общаться с противоположным полом, не влюбляться, чтобы не пережить предательство, смерть, болезнь. В здоровой ситуации, когда люди находятся в одиночестве какое-то время, развиваются, возникает естественная потребность в социуме: друзьях, коллегах, сообществах, второй половинке. Тренд благоприятен в меру, если приводит к поиску духовно близкого партнера – это выстраивание более здоровой пары", – сказала эксперт.

Не стоит воспринимать отказ зумеров от отношений как проблему: со временем станет очевидно, что саморазвитие не существует в изоляции: оно раскрывается через взаимодействие с другими людьми и во многом строится на совместном опыте. Если же человек надолго остается в состоянии одиночества и испытывает с этим трудности, он либо сам придет к мысли обратиться за профессиональной поддержкой, либо получит такой совет от окружающих, заключила Сурина.

В свою очередь, клинический психолог Дарья Сальникова отметила, что зумеров, находящихся в длительных отношениях, на самом деле много.

"В отличие от других поколений, они уделяют много времени себе, душевному и психическому развитию. Это связано с тем, что молодые люди росли в среде, где мир очень быстро меняется: события, экономика, политика, ценности – все бурлит. Единственное стабильное, что сформировалось у них, – они сами. Это главный центр, где они могут найти опору в жизни", – подчеркнула специалист в беседе с Москвой 24.

Главный минус – зумеры хаотичные, недолго задерживаются в одном месте. Плюс у них меньше страхов, характерных для старшего поколения (например, что делать, если не будет денег?). Зумеры знают, что у них есть разноплановые навыки, поэтому в любом случае выкрутятся.
Дарья Сальникова
клинический психолог

Отношения – важная сфера жизни, которая требует регулярного внимания. Это похоже на заботу о физическом здоровье: занятия спортом нужны не ради участия в марафоне, а чтобы поддерживать хорошую форму. Точно так же и отношения редко складываются сами собой: им нужно уделять время, даже если день расписан по минутам, подчеркнула Сальникова.

Кроме того, по мнению специалиста, ощущение, что отношения наскучили, – это "блажь современного мира и когнитивный баг".

"Думать, что пара всегда должна быть веселой, влюбленной, в эйфории. Это невозможно. Как работа – не всегда интересная и прибыльная – она разная. Отношения с партнером не вечный праздник. Мысль, что всегда должно быть очень хорошо и безопасно, сама по себе неправильная и ведет к проблемам. В отношениях, как в жизни, бывает по-разному: скучно, кризисы, разочарования, веселье. Влюбленность заново может появиться и через 5 лет, и через 20 – как у людей, которые долго живут вместе: когда дети вырастают и уходят из дома, начинается заново привыкание к партнеру. Влюбиться в человека, у которого ты уже знаешь минусы, неприятные черты, – это навык", – пояснила психолог.

Один из главных признаков угасания чувств – это когда длительный период в отношениях приносит человеку больше дискомфорта, чем жизнь вне пары. Затяжные кризисы – явление нередкое, они могут длиться от полугода до года. Но, если тяжелая фаза тянется дольше, это зачастую свидетельствует о том, что любовь сошла на нет, заключила Сальникова.

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