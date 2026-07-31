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31 июля, 14:55

Город

Столичный Главархив выпустил онлайн-книгу о "Лужниках"

Фото: Главархив Москвы/Вячеслав Кругликов

В виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" теперь доступна онлайн-книга "Город спорта – "Лужники", посвященная истории главного стадиона страны в советский период. Об этом сообщили в пресс-службе Главного архивного управления Москвы.

Издание выпущено к 70-летнему юбилею спорткомплекса. Оно представляет собой хронику основных этапов истории "Лужников" – от строительства арены до проведения крупнейших спортивных соревнований и массовых мероприятий.

Ознакомиться с книгой можно в разделе "Медиатека" виртуального музея, в подразделе "Библиотека", уточнили в пресс-службе.

Кроме того, к 70-летию спорткомплекса Главархив Москвы подготовил альбом "Здесь сбываются рекорды: "Лужники" в фотомгновениях". В него вошли избранные кадры фото- и кинохроники, показывающие жизнь главной спортивной арены страны с момента ее открытия. Альбом знакомит с ключевыми страницами истории "Лужников", спортивными праздниками, рекордами и достижениями советских спортсменов.

Онлайн-книга и альбом доступны на сайте vov.mos.ru.

Ранее Сергей Собянин поздравил "Лужники" с 70-летием. Мэр Москвы отметил, что за эти годы олимпийский комплекс стал главной спортивной ареной страны: там проходили Олимпиада-80, финал Лиги чемпионов и ЧМ-2018. Сейчас он продолжает развиваться, идет масштабная реконструкция, появились уличные спортплощадки, в 2025 году открыли многофункциональное пространство с фонтаном и катком.

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