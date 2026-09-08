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08 сентября, 17:05

Культура

Центр российского кино планируют создать во Вьетнаме

Фото: 123RF.com/breizhatao

Россия и Вьетнам планируют развивать совместное кинопроизводство, а также создать во Вьетнаме центр российского кино. Об этом сообщил основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков на открытии Зала российско-вьетнамского культурного наследия имени художника и режиссера-мультипликатора Нго Мань Лана во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК).

"Мы говорили о планах совместного фильма, культурного центра и центра российского кино во Вьетнаме", – приводит слова Евтушенкова ТАСС.

По мнению Евтушенкова, открытие зала во ВГИКе стало одним из элементов дальнейшего культурного взаимодействия двух стран. Он добавил, что аналогичные проекты могут появиться и в других российских вузах.

Между тем за первые 6 месяцев текущего года более 50% самых кассовых отечественных фильмов сняли с использованием инфраструктуры московского кинокластера. Для этого использовали как павильоны и натурные площадки кинопарка "Москино", так и московские улицы, парки и площади.

В частности, в число таких проектов вошли "Чебурашка-2", "Простоквашино" и "Буратино" – каждая картина принесла примерно 2,4 миллиарда рублей.

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