"Ветераны России" пожаловались в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на фильм "Вечные"

Фото: кадр из фильма "Вечные"; режиссер – Хлоя Чжао; производство – Marvel Studios

Движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с требованием усилить контроль за сеансами зарубежных фильмов, пропагандирующих антисемейные ценности. Об этом сообщает "Газета.ру".

Соответствующие обращения были направлены генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и главе Роскомнадзора Андрею Липову. По словам председателя "Ветеранов России" Ильдара Резяпова, такой контент должен иметь возрастное ограничение 18+ в соответствии с Федеральным законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", однако многие кинотеатры не ведут контроль посещения сеансов детьми и подростками.

"В пример можно поставить недавно вышедший в прокат и показанный в российских кинотеатрах фильм "Вечные", который в одной из сцен пропагандировал демонстрацию однополых гомосексуальных отношений (семьи, состоящей из двух мужчин и ребенка), которые в одной из сцен демонстрировали совместный поцелуй, создавая тем самым образ благополучной семьи", – сказал Резяпов.

По его словам, детей необходимо оградить от подобных кинокартин, поскольку они особенно опасны для подрастающего поколения. Резяпов добавил, что в обращениях "Ветераны России" отметили необходимость внесения в Госдуму законопроекта о запрете демонстрации сцен с нетрадиционными сексуальными отношениями.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России следует ограничить фильмы Marvel из-за ЛГБТ-пропаганды. Парламентарий считает, что подобный контент создан для разрушения ценностей у российской молодежи. По мнению Милонова, в этом смысле России объявлена война.