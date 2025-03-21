ФСИН РФ начала тестировать новые средства блокировки сотовой связи в СИЗО

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала тестировать средства интеллектуальной блокировки сотовой связи в следственных изоляторах. Об этом РИА Новости заявил замдиректора службы Сергей Щербаков.

Собеседник агентства отметил, что необходимо локализовать зону блокировки только территорией учреждения, чтобы это не распространялось за его пределы, например на граждан. Такие средства индивидуального блокирования существуют, однако он не дешевые, указал он.

"Сейчас практически завершен эксперимент в СИЗО-1 и СИЗО-4 города Москвы, где мы тестировали разные подходы и добились практически 100-процентного успеха", – добавил Щербаков.

В декабре прошлого года ФСИН получила право доступа к врачебной тайне педофилов без их согласия. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Закон наделил Минюст и Минздрав России полномочием утверждать порядок контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении таких людей.