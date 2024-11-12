ФСИН отказалась от создания мессенджера для заключенных на базе "Госуслуг"

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В России действуют 27 коммерческих организаций, занимающихся приемом и отправкой писем, денег и печатных изданий заключенным, поэтому создание госсервиса с подобными функциями является избыточным. Об этом "Газете.ру" заявили во ФСИН РФ.

В конце октября Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась ко ФСИН и Минцифры с просьбой создать госмессенджер на базе "Госуслуг". Как указали в ассоциации, коммерческие организации оказывают услуги ненадлежащим образом.

Комментируя инициативу во ФСИН, пояснили, что права подозреваемых, обвиняемых и осужденных на телефонные разговоры, получение и отправление писем уже осуществляются. Необходимости создания нового интернет-сервиса нет.

Ранее ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных в Амурской области. По данным службы, заключенные не явились в участок, который функционирует как исправительный центр. Однако их удалось задержать.