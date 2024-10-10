Во ФСИН опровергли сообщения о нарушении домашнего ареста блогерами Чекалиными

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/ler_chek

Информация о срабатывании электронных браслетов у блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, которые обвиняются в незаконном выводе денег за границу, не соответствует действительности. Нарушений условий их домашнего ареста нет, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Московской области.

Как отмечается в сообщении, технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения, работают исправно.

Дело из-за перевода валюты с использованием подложных документов было заведено против Чекалиных 2 октября. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай. Ущерб по новому делу составил свыше 250 миллионов рублей.

Позже суд отправил бывших супругов под домашний арест на 1 месяц 22 суток, это решение они обжаловали. Вместе с ними на тот же срок был арестован бизнес-партнер блогеров.

Им оказался соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк, который является третьим фигурантом дела.

При этом годом ранее Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей. Однако блогеры закрыли задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело прекратили в марте 2024 года.