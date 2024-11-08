ФСИН опровергла информацию о том, что рэпер Гуф перегрыз провода электронного браслета

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Информация о том, что рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) перегрыз провода электронного браслета, ложная, передает РИА Новости со ссылкой на Главное управление ФСИН по Московской области.

По информации ведомства, в браслете просто заменили зарядный блок. Плановую процедуру провели сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции.

Долматов носит браслет после драки, которая произошла 23 октября. По версии телеграм-каналов, рэпер якобы приставал к девушке, которая затем попросила помощи у своего брата. В результате между ним и исполнителем случился конфликт, который перерос в потасовку.

По версии журналистов, Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч. Именно поэтому директор ФОК позвала на помощь своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Источник СМИ заявлял, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции. Также на него возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия.