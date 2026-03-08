График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 17:20

Политика

МИД Ирана назвал США виновными в ударе по школе для девочек в Минабе

Фото: AP Photo/Mohammed Zaatari

Иран убежден, что именно американский истребитель нанес удар по школе для девочек в Минабе, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью NBC.

"Это наши ученики, наши девочки, которые были атакованы американским истребителем и погибли", – сказал министр.

По его словам, для такого утверждения есть "все доказательства". Кроме того, американцы уже атаковали "много мест", включая другие школы и больницы, добавил Аракчи.

Глава МИД Ирана добавил, что Вашингтон должен предоставить обоснование своей агрессии против республики, прежде чем Тегеран согласится рассмотреть возможность прекращения огня.

Кроме того, постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность Штатов к удару по школе для девочек в Иране, но отметил, что трагические ошибки иногда случаются. Уолтц в беседе с ABC News указал, что Пентагон ведет расследование случившегося.

Школа в Минабе была атакована 28 февраля в рамках совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В результате погибли 168 учениц.

По данным СМИ, личности пилотов и авиабаза, откуда они вылетели и якобы атаковали школу, уже установлены. При этом американский лидер Дональд Трамп указывал, что за атакой на школу для девочек стоит сам Тегеран.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика