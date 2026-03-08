МИД Ирана назвал США виновными в ударе по школе для девочек в Минабе

Фото: AP Photo/Mohammed Zaatari

Иран убежден, что именно американский истребитель нанес удар по школе для девочек в Минабе, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью NBC.

"Это наши ученики, наши девочки, которые были атакованы американским истребителем и погибли", – сказал министр.

По его словам, для такого утверждения есть "все доказательства". Кроме того, американцы уже атаковали "много мест", включая другие школы и больницы, добавил Аракчи.

Глава МИД Ирана добавил, что Вашингтон должен предоставить обоснование своей агрессии против республики, прежде чем Тегеран согласится рассмотреть возможность прекращения огня.



Кроме того, постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность Штатов к удару по школе для девочек в Иране, но отметил, что трагические ошибки иногда случаются. Уолтц в беседе с ABC News указал, что Пентагон ведет расследование случившегося.

Школа в Минабе была атакована 28 февраля в рамках совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В результате погибли 168 учениц.

По данным СМИ, личности пилотов и авиабаза, откуда они вылетели и якобы атаковали школу, уже установлены. При этом американский лидер Дональд Трамп указывал, что за атакой на школу для девочек стоит сам Тегеран.

