Кабмин внес в ГД законопроект о продлении выплат на ипотеку многодетным

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Кабмин внес в ГД законопроект о продлении до 2031 года выплат по 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законодательную инициативу подготовили в соответствии с поручениями Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Программу было решено продлить для тех, чей третий и последующий ребенок родился до 31 декабря 2030 года включительно.

Ранее правительство РФ уже одобрило соответствующий законопроект. Об этом говорилось на сайте Минфина РФ. По данным ведомства, на это потребуется дополнительные 647,59 миллиарда рублей, в том числе 47,8 миллиарда рублей в 2024 году.

